Водолазы присоединились к поискам пропавшего в Приангарье мальчика

В Иркутской области продолжаются поиски восьмилетнего мальчика, который пропал в поселке Уховский Куйтунского района 12 сентября. К операции присоединились водолазы.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону, организованный штаб по розыску работает круглосуточно. Школьника ищут сотрудники уголовного розыска управления регионального МВД и территориальных подразделений.

Ежедневно к поискам подключают полицейских из Куйтунского и Тулунского районов. Продолжают работу следователи и криминалисты СК. Также мальчика ищут неравнодушные местные жители.

Известно, что утром 12 сентября ребенок ушел в школу и не вернулся. В течение дня родители пытались самостоятельно найти сына, после чего обратились в полицию.