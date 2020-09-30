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Водолазы присоединились к поискам пропавшего в Приангарье мальчика

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В Иркутской области продолжаются поиски восьмилетнего мальчика, который пропал в поселке Уховский Куйтунского района 12 сентября. К операции присоединились водолазы.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону, организованный штаб по розыску работает круглосуточно. Школьника ищут сотрудники уголовного розыска управления регионального МВД и территориальных подразделений.

Ежедневно к поискам подключают полицейских из Куйтунского и Тулунского районов. Продолжают работу следователи и криминалисты СК. Также мальчика ищут неравнодушные местные жители.

Известно, что утром 12 сентября ребенок ушел в школу и не вернулся. В течение дня родители пытались самостоятельно найти сына, после чего обратились в полицию.

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