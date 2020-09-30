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Первый в Башкирии экологический арт-объект появился в Уфе

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В Уфе открыли первый в Башкирии экологический арт-объект. Он установлен в городском парке культуры и отдыха «Первомайский». Конструкция в виде сердца предназначена для сбора пластиковых крышек.

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Сырье отправят на переработку, а средства направят на развитие экологического проекта и благотворительность. В ближайшее время подобные экологические арт-объекты появятся в каждом районе Уфы.

Как поясняет ИА «Башинформ», в столице республики сбор бытовых отходов проводят по двум направлениям. Во-первых, пластиковые бутылки собирают в сетчатые контейнеры, установленные на 249 площадках.

Во-вторых, три вида отходов помещаются в разноцветные контейнеры, на каждом из которых написан тип принимаемого вторсырья. Такой сбор организован в 37 школах и на 143 контейнерных площадках.

Собранный мусор регулярно вывозят два спецавтомобиля, получившие особую маркировку. Их маршруты составили таким образом, чтобы исключить смешивание в кузове разных фракций отходов. Получается, что в один день вывозится только один вид вторсырья.

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