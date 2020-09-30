Конференция EdCrunch расскажет об изменении роли ученика и учителя в эру ИИ

VII глобальная конференция по новым образовательным технологиям EdCrunch 2020 on Demand, проводимая НИТУ «МИСиС» и Университетом НТИ «20.35» при поддержке Министерства науки и высшего образования России, расскажет о гибком обучении в удобное время и в удобном месте. Об этом говорится в релизе, поступившем 30 сентября в «Известия».

Участники и спикеры смогут сами выбрать удобный формат: онлайн, офлайн или смешанный. Гости смогут обсудить изменение роли ученика и преподавателя в эру искусственного интеллекта или изучить правильное использование цифровых технологий для персонализации обучения.

Как отметил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, его ведомство придает большое значение развитию новых образовательных технологий, включая цифровые инструменты, необходимость в которых особенно проявилась во время пандемии COVID-19.

«Обмен опытом и лучшими практиками с коллегами из других стран на конференции EdCrunch поможет как развитию отечественной системы образования, так и укреплению горизонтальных связей между экспертами, методистами, педагогами и преподавателями на глобальном уровне», — отметил он.

Для проведения конференции разработана специальная интерактивная платформа EdCrunch, она позволит просматривать сессии в восьми параллельных каналах, формировать собственное расписание, получать рекомендации релевантных сессий и контакты потенциально полезных участников на основе информации, имеющейся в профиле пользователя. Также все участники могут задавать вопросы спикерам во время прямых выступлений и после, переписываться в личных и общих чатах с другими пользователям.

Приятным бонусом станут баллы и «ачивки», которые можно будет обменять на бонусы от организаторов и партнеров, в том числе на встречу со спикером. После конференции на платформе все выступления будут доступны в течение года.

«Глобальная конференция по новым образовательным технологиям EdCrunch, идеологом которой является НИТУ «МИСиС», проходит с 2014 года. В этом году конференцию организуют НИТУ «МИСиС» и Университет «20.35» при поддержке Минобрнауки России», — сказала ректор МИСиС Алевтина Черникова.

По ее словам, за семь лет спикерами конференции стали более 1 тыс. российских и 400 зарубежных экспертов, а для 40 тыс. очных участников провели свыше 1 тыс. сессий.

«Цель EdCrunch 2020 on Demand — продвижение новых образовательных технологий и инициатив, направленных на трансформацию образовательного процесса через применение цифровых инструментов и анализа данных», — заключила Черникова.

Участниками EdCrunch 2020 on Demand станут более 200 экспертов в области новых образовательных технологий, разработчиков инновационных решений, представителей венчурных фондов и бизнес-компаний, занимающихся инвестициями и развитием в EdTech. Общее эфирное время конференции составит 24 часа, которые включают в себя 150 сессий разного формата по 40 минут каждая.

В этом году конференция пройдет в смешанном формате: 11–12 ноября — онлайн, 13 ноября участники и спикеры встретятся в Центре международной торговли либо продолжат участвовать онлайн.

В числе ключевых спикеров EdCrunch спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию, председатель организационного комитета конференции Дмитрий Песков, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, ректор РАНХиГС Владимир Мау, основатель Khan Academy, успешной бесплатной онлайн-платформы для обучения, которой пользуются во всем мире, Салман Хан, США, выдающийся нейроэндокринолог, профессор биологии, неврологии и нейрохирургии Стэнфордского университета Роберт Сапольски, США, директор Международного сообщества искусственного интеллекта в образовании (IAIED), профессор UCL Knowledge Lab, директор акселератора edtech стартапов EDUCATE Роуз Лакин, Великобритания, генеральный директор Coursera, одного из самых масштабных проектов в сфере массового онлайн-образования, Джефф Маджионкальда, CША, вице-президент по образованию IBM Грейс Са, США, и многие другие российские и зарубежные спикеры.

Программа разделена на пять основных треков: дошкольное, школьное и высшее образование, корпоративное обучение и EdTech. Участников ждут захватывающие онлайн-выступления экспертов, которые задают повестку в мировом образовании, а также два развлекательных события в интерактивном формате: EdCrunch Morning и EdCrunch Night. А также развлекательный канал EdCrunch Break с вдохновляющими историями, блицинтервью и многим другим.

Будут объявлены полуфиналисты Global EdTech Startup Awards (GESA), которые отправятся на финал крупнейшего в мире конкурса EdTech-стартапов в Лондон.

Конференция пройдет онлайн 11–13 ноября, а 13 ноября можно будет увидеть спикеров и участников EdCrunch 2020 on Demand офлайн в Центре международной торговли (Краснопресненская наб., д. 12).

Приобрести билеты и узнать подробности об EdCrunch 2020 on Demand можно на официальном сайте. Каждый месяц цена на билеты будет повышаться — 5 октября и 5 ноября. Сотрудники государственных образовательных учреждений могут бесплатно присоединиться к конференции по предварительной регистрации.