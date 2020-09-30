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ФПК представит обновленный плацкартный вагон

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Прототип нового, более длинного и широкого плацкартного вагона продемонстрирует 2 октября российский производитель «Трансмашхолдинг» (ТМХ), сообщает 29 сентября пресс-служба Федеральной пассажирской компании, дочернего предприятия ОАО «Российские железные дороги».

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«Второго октября в 9:00 на площади Павелецкого вокзала состоится презентация концепта плацкартного пассажирского вагона для поездов дальнего следования. Прототип выполнен в так называемом габарите «Т» — его пространство увеличено на 11%, ширина стала больше на 28 см, а длина — на 73 см», — передает сообщение «РИА Новости».

По словам представителя компании, в интерьере вагона преобладают натуральные, спокойные оттенки, а при создании оборудования были использованы новейшие материалы.

Уточняется, что «Трансмашхолдинг» разработал три концепции плацкартных вагонов будущего, одну из которых в виде макета в натуральную величину представили в ноябре 2019 года.

Новый, доработанный вагон будет больше стандартных вагонов, курсирующих в составах поездов дальнего следования.

Также в течение 2020 года будут представлены еще две концепции интерьера плацкартов в виде полноразмерных макетов — их продемонстрируют на крупнейших вокзалах страны, чтобы получить оценки пассажиров, на основании которых будет сконструирован итоговый вариант подвижного состава. Он может начать перевозить пассажиров в дальнем следовании уже в 2023 году.

Ранее в сентябре сообщалось, что в РЖД начали тестировать первые российские поезда с искусственным интеллектом. Уточняется, что они призваны свести к минимуму число аварий из-за человеческого фактора.

По словам директора компании-разработчика Cognitive Pilot Ольги Усковой, данная технология в настоящее время не применяется нигде в мире. Россия может стать первой страной, которая приспособила нейросети и техническое зрение для снижения аварийности на железнодорожных путях.

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