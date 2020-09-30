Здание отдела судебных приставов сгорело в Иркутской области

В городе Слюдянка Иркутской области произошел крупный пожар в двухэтажном здании на улице Кирова, где в числе прочего располагается отдел судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар возник в среду, 30 сентября, в 13:30 по местному времени (8:30 мск). В здании находились шесть человек, все они эвакуировались самостоятельно. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет, пишет ИА IrkutskMedia.

Площадь возгорания составила 300 кв. м. Предварительная проверка показала, что огонь мог возникнуть в результате короткого замыкания электропроводки.

В МЧС отмечают, что пожару был присвоен повышенный номер сложности. Тушение при этом осложняло отсутствие источников наружного водоснабжения.

Ранее 30 сентября сообщалось, что пожар, который вспыхнул в двух жилых домах в городе Константиновске Ростовской области, локализован. Возгорание охватило около 400 кв. м.