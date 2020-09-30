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Неизвестных мотоциклистов подозревают в поджогах травы под Воронежем

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Леса недалеко от микрорайона Подгорное в Воронеже подожгли целенаправленно. Заявление об этом в полицию направил глава управы Коминтерновского района.

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Лесные пожары бушевали по всему региону в минувшее воскресенье, 28 сентября. Тогда же было зафиксировано возгорание недалеко от Подгорного. Сотрудникам регионального ГУ МЧС удалось остановить огонь в 800 м от микрорайона.

Местные жители позже сообщили, что за поджогами могут стоять неизвестные на мотоциклах. Именно эти показания и стали основанием для подачи заявления в полицию, пишет ИА «Абирег» со ссылкой на городскую администрацию.

В микрорайоне теперь проводится круглосуточное патрулирование, с населением ведутся профилактические беседы. Губернатор Александр Гусев распорядился увеличить количество патрулей для своевременного выявления очагов возгорания. Сотрудники полиции и спасатели объезжают Северный лес и границы с Рамонским районом.

Леса горели в пригородах Воронежа в минувшие выходные. Погибших и пострадавших нет, но на массовые возгорания обратили внимание силовые структуры. По предварительным данным, перед масштабными лесными пожарами было зафиксировано возгорание сухой травы.

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