В подмосковном транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима

Минтранс Московской области усилил контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Об этом в среду, 30 сентября, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

«В Подмосковье усилен контроль за соблюдением масочного режима среди пассажиров и водителей», ― рассказали агентству.

Накануне губернатор региона Андрей Воробьев призвал перевозчиков следить за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.

Также он сообщил, что количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Подмосковье выросло за семь дней по сравнению с предыдущей неделей почти в 1,5 раза.

Согласно данным оперативного штаба на 30 сентября, в Московской области зафиксировано 73,6 тыс., при этом 1,3 тыс. пациентов скончались, а еще 56,2 тыс. ― выздоровели.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 176 286 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 722 летальных исхода, выздоровело 958 257 человек.

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