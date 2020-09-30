Ребенок получил травму на детской площадке в Нижегородской области

В городе Бор Нижегородской области девочка сломала руку во время игры на детской площадке у Мухинского озера. Территория, как утверждают в городской администрации, была закрыта на реконструкцию, а проход туда временно запрещен.

О случившемся рассказала мама пострадавшего ребенка. По ее словам, девочка упала с колец, установленных на детской площадке. Вместо мягкого резинового покрытия территория залита бетоном, возмутилась женщина.

Власти Бора отметили, что площадку еще не сдали в эксплуатацию. Территорию Мухинского озера продолжают благоустраивать в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Работы начались 1 июня и еще не выполнены в полном объеме.

В администрации сообщили, что не раз ограждали территорию, чтобы не допустить туда граждан. Но забор ломали. То же самое произошло и на этот раз, пишет ИА «НьюсНН».