Москва заявила о готовности к возобновлению очных встреч по Донбассу в Минске

Россия и самопровозглашенные республики Донбасса готовы к возобновлению очных встреч контактной группы в Минске. Об этом «Известиям» заявили в российском МИДе.

Украинская сторона и члены делегации ОБСЕ, в свою очередь, предложили сохранить формат видеоконференции, с чем согласились все участники.

Из-за COVID-19 личные встречи по Донбассу с марта переведены в дистанционный формат и, по словам источников в европейских дипкругах, вопрос о переносе площадки для переговоров из Белоруссии в настоящее время не стоит на повестке дня.

Вопрос о том, что ждет минский процесс, возник после президентских выборов в Белоруссии. После того как Александр Лукашенко пошел на шестой президентский срок, в стране не прекращаются акции протеста.

По данным МИД России, Белоруссия по-прежнему готова обеспечить проведение консультаций в соответствии с самыми высокими международными стандартами, как делала на протяжении последних пяти лет.

По мнению украинской стороны, после того как Киев не признал Александра Лукашенко президентом, ехать на переговоры в Минск нет смысла. По словам замглавы делегации Алексея Резникова, он не сделает это, «даже если пандемия закончится».

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