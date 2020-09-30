Эксперты ConTech 2020 обсудят постпандемийные вызовы, стоящие перед медиателекомом

TMT Conference, ИАА TelecomDaily и «Телеспутник» 7 октября 2020 года проведут в Москве конференцию ConTech 2020. Content & Technology for Digital TV & Video in Russia. Это единственная в России деловая площадка, на которой всесторонне обсуждаются наиболее актуальные вопросы развития российского цифрового телевидения в целом и контента для сетей платного ТВ в частности, а также построение экосистемы Ultra HD.

Регистрация участников открыта по ссылке http://www.tmtconferences.ru/events/contech2020/.

Развитие индустрии в 2020 году по-прежнему определяется цифровой трансформацией и изменением моделей медиапотребления. В то же время вещатели цифрового ТВ, OTT-платформы, производители контента и поставщики телеком-услуг оказались под гнетом непредвиденных факторов, связанных с пандемией COVID-19. Игроки рынка вынуждены ускорить процессы трансформации бизнеса, чтобы адаптироваться к новым реалиям экономики и медиапотребления.

В этой обстановке организаторы форума ConTech 2020 ставят перед собой задачу поиска путей выхода из тяжелой для отрасли ситуации. Обсуждение возможных вариантов пройдет с участием ведущих экспертов медиателекома, которые предложат свои способы развития рынка по итогам «коронакризиса».

В рамках форума будут обсуждены три ключевых тематических направления, распределенных по отдельным сессиям. Каждую из них организаторы планируют провести в особом формате, что позволит создать комфортную среду для профессионального общения.

Первая сессия конференции — панельная дискуссия «Госрегулирование медиа и телекома в условиях постпандемии». Здесь представители вещателей, OTT-платформ и операторов обсудят то, насколько реализуемые меры господдержки отвечают ожиданиям отрасли. Кроме того, эксперты обозначат основные цели и задачи развития телерадиовещания в России, которые необходимо закрепить в прорабатываемой государством концепции.

Сессия «MediaTech: смарт-технологии в медийной индустрии» будет посвящена ключевым технологиям, стимулирующим развитие медиапотребления, в том числе телевидение сверхвысокой четкости, платформы спутникового и онлайн-вещания, сети мобильной связи нового поколения 5G и многое другое.

Заключительная сессия «Диалоги про контент: стратегии производства, бизнес-модели, творчество» будет состоять из динамичных выступлений представителей отрасли, которые исповедуют различные контентные стратегии. Каждому спикеру в парных дискуссиях будет предложено отстоять свою точку зрения по важнейшим вопросам, которые стоят перед всеми участниками рынка контента. Например, в рамках диспута о противостоянии видеосервисов и киносетей будет затронута тема дифференциации контента для них, а также сокращения цифровых окон. Эксперты предложат свои варианты ответов на вопросы: «когда начнется консолидация платформ» и «когда OTT окончательно победит традиционное телевидение».

Помимо различных форматов основной деловой программы организаторы ConTech 2020 традиционно уделят большое внимание нетворкингу и неформальному общению. Участники медиарынка смогут познакомиться с промоматериалами готовящихся релизов, зададут вопросы в публичных блиц-интервью с ключевыми спикерами, а самое главное, вновь воочию увидят друг друга после долгого перерыва.

Организаторы: TMT Conference, ИАА TelecomDaily и «Телеспутник»

Генеральный партнер: Триколор

Партнер сессии: телекомпания «Первый ТВЧ»

При поддержке: ФГУП «Космическая связь»

Партнеры: НТВ Плюс, ivi и MSK-IX

При участии: G-Core Labs

Технический партнер: CDNvideo

По вопросам участия:

conf@tdaily.ru

http://www.tmtconferences.ru/events/contech2020/