Алиев приказал не принимать мер в отношении гражданского населении Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал указание командованию не предпринимать каких-либо мер в отношении гражданского населения Армении. Об этом он заявил в среду, 30 сентября, в ходе посещения раненых в результате боестолкновений в Нагорном Карабахе.

По словам президента, переговорный формат по Карабаху не дал результатов, поэтому в призывах к диалогу и перемирия нет нужды, передает Media.az.

Ранее в среду генпрокуратура Азербайджана сообщила о 14 погибших мирных гражданах в результате боевых столкновениях.

В Нагорном Карабахе, в свою очередь, отметили, что жертвами бомбежки авиации Азербайджана в карабахском городе Мартакерт стали три мирных жителя.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения. Согласно последним данным, пострадавшие и погибшие есть с обеих сторон, в том числе среди мирных жителей.

Утром в среду в минобороны Азербайджана заявили об уничтожении ЗРК С-300 ВС Армении. В Баку утверждают, что военные силы противника потеряли убитыми и ранеными до 2,3 тыс. человек, а также до 130 танков и другой тяжелой техники, более 200 артиллерийских и прочих установок, до 25 средств ПВО.

По данным Минобороны Армении, с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе уничтожены 137 единиц бронетехники, сбиты 72 беспилотника, семь вертолетов и один самолет ВС Азербайджана. Кроме того, в министерстве заявили, что армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) уничтожила в среду тяжелую огнеметную систему ТОС-1А ВС Азербайджана.

Отношения между Ереваном и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион, расположенный в восточной части Армянского нагорья, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Баку считает данную территорию своей. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.