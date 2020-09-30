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Московские каникулы увеличили спрос на путешествия к морю

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По данным российских сервисов организации путешествий, спрос на билеты в южном направлении резко подскочил после объявления у московских школьников двухнедельных каникул в октябре.

Согласно данным сервиса OneTwoTrip, вчера бронирований с вылетом в даты каникул было значительно больше.

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«Если говорить про оформленные заказы, в которых есть детские билеты, то, по данным на 14:00, 30 сентября их оформлено почти в два раза больше, чем днем ранее, а вчера — на 50% больше, чем 28 сентября. Самыми популярными датами вылета являются 3, 4, 5 и 9 октября», — сообщила «Известиям» руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Средняя стоимость билета с вылетом в период детских каникул составляет 4,5 тыс. рублей в одну сторону на одного человека, уточнили в компании. Самыми популярными направлениями оказались Сочи, Симферополь и Краснодар.

Данные подтверждаются статистикой Ozon.Travel.

«После объявления о продлении осенних каникул в Москве мы отметили рост интереса пользователей к туристическим поездкам в октябре — за прошедшие сутки количество поисковых запросов на Ozon.Travel на даты каникул выросло на 20%», — заявил генеральный директор сервиса Михаил Осин.

При этом, по его словам, 72% от всех поисков на площадке приходится на внутренний туризм. В топ предпочтений входят Сочи, Краснодар, Анапа и Калининград.

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил каникулы у столичных школьников с 5 по 18 октября. Это сделано в связи с увеличением числа простудных заболеваний и случаев COVID-19.

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