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На Кубани дайверы испытали подводную инвалидную коляску

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В Краснодарском крае дайверы провели испытания подводной инвалидной коляски, сконструированной российским парапутешественником Игорем Скикевичем. Ее планируют использовать не только в дайв-центрах Кубани, но и в разных регионах страны.

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Самоходная подводная инвалидная коляска получила название «Барракуда». Она весит 40 кг и может пробыть на глубине до 30 м до полутора часов. Время сборки-разборки при этом составляет 10 минут.

Как рассказал «Кубанским новостям» Игорь Скикевич, накануне он самостоятельно протестировал «барракуду» в Черном море, погрузившись на 3 м. Затем к испытанию подключился опытный дайвер — руководитель дайв-центра «Утриш», старший инструктор Павел Гуревич. За 30 минут он опустился на глубину 20 м и поставил рекорд дайвинга на подводной инвалидной коляске.

Игорь Скикевич занимается развитием спортивно-адаптивных дисциплин и подводного паратуризма в рамках Международной гуманитарной комплексной кругосветной экспедиционной программы «Мир от Полюса до Полюса» экспедиционного центра «Арктика». В рамках этого проекта на Кубани заработала первая в России школа для спортивно-адаптивного дайвинга. Она открылась на базе центра подводного плавания «Утриш» на анапском Большом Утрише. Здесь людей с ограниченными возможностями будут учить погружаться под воду.

В ближайшее время изобретатель и дайверы будут дорабатывать подводную инвалидную коляску. Также планируется наладить связь с другими дайв-центрами Кубани и в разных регионах России.

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