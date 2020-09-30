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ФРГ призвала РФ и Турцию повлиять на разрешение конфликта в Карабахе

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Германия призывает Россию и Турцию использовать свое «особое» влияние в Закавказье для долгосрочного решения конфликта Армении и Азербайджана, заявил госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот на слушаниях в бундестаге.

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«Страны, такие как Россия и Турция, которые имеют особое влияние в регионе, должны серьезно отнестись к своей особой ответственности для долгосрочного решения. Мы делаем в первую очередь акцент на Минскую группу», — цитирует его «РИА Новости».

Министр подчеркнул, что Германия находится в тесном контакте с Арменией и Азербайджаном, а также с партнерами в регионе.

«Драматичная эскалация конфликта в Нагорном Карабахе показывает, что замороженные конфликты нужно сделать разрешенными конфликтами, иначе они постоянно будут вспыхивать», — добавил Рот.

Очередное обострение конфликта в Карабахе произошло в минувшее воскресенье, 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

В свою очередь, Ереван обвинил Баку в воздушных и ракетных атаках в регионе. Власти Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Согласно последним данным, пострадавшие и погибшие есть уже с обеих сторон, в том числе среди мирных жителей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке азербайджанского лидера Ильхама Алиева. По словам Эрдогана, настало время «покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в телефонных беседах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном уже призвал прекратить бои в Нагорном Карабахе и возобновить переговорный процесс.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 сентября заявил, что в Кремле призывают к политическому решению вооруженного конфликта двух государств. В МИД РФ также призвали Ереван и Баку прекратить огонь.

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