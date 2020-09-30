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Запрет на работу кинотеатров и парков продлили в Мурманской области

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В Мурманской области ночные клубы, кинотеатры, парки отдыха с аттракционами будут закрыты до особого распоряжения губернатора. Ограничения также касаются спортивных соревнований и выставочной деятельности.

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Соответствующий указ подписал глава региона. ИА «Би-порт» напоминает, что предыдущий запрет на массовые мероприятия действовал до 30 сентября.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области треть сотрудников органов исполнительной власти с 30 сентября переведена на удаленный режим работы. По словам губернатора Андрея Чибиса, ношение масок в закрытых общественных пространствах и в общественном транспорте должно быть жестким. Но в регионе пока не собираются закрывать рестораны, кафе и предприятия социальной сферы.

Ранее сообщалось, что в Москве на 28 сентября индекс самоизоляции, согласно данным «Яндекса», составил 0,6 балла. Это значит, что на улице очень много людей. Подобная динамика была зафиксирована на фоне роста заболеваемости COVID-19.

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