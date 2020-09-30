Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Азербайджан заявил о применении Арменией ракетного комплекса «Точка-У»
Общество
Прожиточный минимум в России в 2021 году вырастет на 3,7%
Общество
Пастух получит 1 млн рублей за помощь в поимке сбежавших в Дагестане заключенных
Экономика
Доходы бюджета России от модификации НДД составят 305 млрд рублей
Общество
Минпросвещения начало разработку аналога TikTok для школьников

Доходы бюджета России от модификации НДД составят 305 млрд рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доходы российского бюджета от модификации налога на дополнительный доход (НДД) в ближайшие три года планируются в размере 305 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета, опубликованной в базе Госдумы.

Зачем рубить сук: для чего власти пытаются поднять налоги для металлургов и химиков
Как повышение НДПИ отразится на инвестклимате

В частности, доход в 2021 году ожидается на уровне 97,48 млрд рублей, в 2022-м — 110,8 млрд рублей, в 2023-м — 96,8 млрд рублей.

Принятие закона по реализации положений о повышении эффективности взимания НДД от добычи углеводородного сырья и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) даст дополнительные поступления в федеральный бюджет в размере 237 млрд рублей в год.

Кроме того, при отмене применения коэффициента 0,7 к ставке налога на добычу полезных ископаемых сумма дополнительных поступлений в федеральный бюджет оценивается в размере порядка 3 млрд рублей в год, следует из финансово-экономического обоснования проекта.

Ранее, в августе, эксперты оценили законопроект, отметив некоторые его недостатки. Аналитики указали, что налоговые льготы остаются главным фактором прибыльности сектора и крупнейшим источником прибыли российских нефтяных компаний. В результате потенциальные изменения налогового режима могут отрицательно повлиять на инвестиционную привлекательность российских нефтяных компаний.

Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья действует с 1 января 2019 года. Это прямой налог, он начисляется на сумму дополнительного дохода от добычи углеводородного сырья на каждом участке недр, который рассчитывается как положительная разница между полученными на этом участке недр доходами и расходами.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020