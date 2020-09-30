Доходы бюджета России от модификации НДД составят 305 млрд рублей

Доходы российского бюджета от модификации налога на дополнительный доход (НДД) в ближайшие три года планируются в размере 305 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета, опубликованной в базе Госдумы.

В частности, доход в 2021 году ожидается на уровне 97,48 млрд рублей, в 2022-м — 110,8 млрд рублей, в 2023-м — 96,8 млрд рублей.

Принятие закона по реализации положений о повышении эффективности взимания НДД от добычи углеводородного сырья и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) даст дополнительные поступления в федеральный бюджет в размере 237 млрд рублей в год.

Кроме того, при отмене применения коэффициента 0,7 к ставке налога на добычу полезных ископаемых сумма дополнительных поступлений в федеральный бюджет оценивается в размере порядка 3 млрд рублей в год, следует из финансово-экономического обоснования проекта.

Ранее, в августе, эксперты оценили законопроект, отметив некоторые его недостатки. Аналитики указали, что налоговые льготы остаются главным фактором прибыльности сектора и крупнейшим источником прибыли российских нефтяных компаний. В результате потенциальные изменения налогового режима могут отрицательно повлиять на инвестиционную привлекательность российских нефтяных компаний.

Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья действует с 1 января 2019 года. Это прямой налог, он начисляется на сумму дополнительного дохода от добычи углеводородного сырья на каждом участке недр, который рассчитывается как положительная разница между полученными на этом участке недр доходами и расходами.