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В Киеве рассказали о роли человеческого фактора в падении Ан-26 на Украине

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Причиной крушения военного самолета Ан-26 в Харьковской области мог стать человеческий фактор. Об этом заявил в среду, 30 сентября, вице-премьер Украины Олег Уруский.

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По данным Генпрокуратуры, человеческий фактор по-прежнему доминирует среди причин авиакатастроф

«Следствие рассматривает несколько различных версий авиакатастрофы. Тем не менее становится ясно, что на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях», — написал Уруский в Facebook.

Он отметил, что на текущий момент специалисты продолжают расшифровку бортовых самописцев и рассчитывают завершить данную работу на этой неделе.

Кроме того, следователи провели ряд мероприятий, среди которых — назначение судебно-медицинских экспертиз, выемка документов по организации и проведению полетов и допрос более 40 свидетелей катастрофы.

«На отдельном участке, на территории военной части A4104, уже проходит сборка фюзеляжа самолета, обломки которого перевозили туда с места катастрофы», — добавил вице-премьер.

Военно-транспортный самолет Ан-26 с 20 курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба и семью членами экипажа потерпел крушение 26 сентября вблизи города Чугуев в Харьковской области.

Погибли 26 человек. Выжил один курсант, который смог выпрыгнуть из самолета перед столкновением с землей. Следователи рассматривают четыре версии авиакатастрофы.

По факту крушения возбуждено дело по ст. «Нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия», пишет «Газета.ру».

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