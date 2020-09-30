Локализован пожар в двух жилых домах в Ростовской области

Пожар, который вспыхнул в двух жилых домах в городе Константиновске Ростовской области, локализован. Об этом сообщили в среду, 30 сентября в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Огонь локализовали в 14:28 мск, уточняет ТАСС. Пожар вспыхнул ранее в среду в жилых домах по улице Речной. Возгорание охватило около 400 кв. м.

К тушению привлечены силы и средства по повышенному номеру сложности, борьба с пожаром осложнена сильным ветром, отметили спасатели.

27 сентября пожарные расчеты локализовали возгорание сухой травы на площади 4 га на хуторе Рогожкино Азовского района Ростовской области.