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В Ростовской области загорелись два жилых дома на площади 400 кв. м

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Два жилых дома горят в городе Константиновске Ростовской области. Об этом заявила в среду, 30 сентября, пресс-служба регионального управления МЧС России.

«На улице Речной в городе Константиновске загорелись два жилых дома. Площадь [возгорания] — 400 кв. м», — цитирует ТАСС.

На текущий момент информации о пострадавших и эвакуации не поступало.

Ранее в этот же день в дачном поселке «Малинка» в Тюмени загорелся двухэтажный деревянный дом, пишет «Газета.ру». В результате происшествия погиб пятилетний ребенок, еще трое детей пострадали.

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