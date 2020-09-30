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Почти 20 га степей выгорели за сутки в Оренбургской области

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За сутки в Оренбургской области пожары охватили 20 га степной территории. Самый крупный пожар зарегистрирован в Кваркенском районе.

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По данным МЧС, на окраине поселка Айдырлинский выгорело 7 га сухой травы. Кроме того, крупный пожар обнаружен в Акбулакском районе, где возле Андреевки сгорело 4 га степи. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

С начала 2020 года огонь уничтожил более 42 тыс. га степи. Всего зарегистрировано более 1,1 тыс. пожаров. За аналогичный период 2019 года было зафиксировано 1,6 тыс. пожаров площадью около 31 тыс. га.

Кроме того, в регионе произошел 171 лесной пожар. Огонь повредил 3,2 тыс. га посадок, что вдвое больше, чем в 2019 году.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области продлили действие особого противопожарного режима. В регионе складываются погодные условия, способствующие возникновению и быстрому распространению возгораний.

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