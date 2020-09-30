Зону платных парковок расширят в Перми

В Перми планируют расширить зону платных парковок. Соответствующий документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Согласно постановлению на сайте мэрии, в границы тарифных зон будут внесены изменения. Также изменится плата за пользование парковочными местами. Предполагается, что она составит 20 рублей в час. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

Платные парковки появятся на улицах Глеба Успенского, Газеты «Звезда», Екатерининской, Н. Островского, Пермской, Клименко, Ленина, Суксунской, Парковой и 2-й Разгуляйской с 1 ноября.

Система платных парковок была создана в Перми в 2016 году.