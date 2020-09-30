Зрители дебатов предположили наличие венозного катетера у Байдена

Внимательные пользователи заметили что-то выступающее из рукава кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена по время дебатов и предположили наличие у политика венозного катетера.

«У Байдена что, периферический катетер 4?» — отметил один из посетителей сайта канала C-Span, где опубликована полная запись дебатов Байдена и действующего президента США Дональда Трампа.

Как уточняет «РИА Новости» опрос привязан к времени дебатов, когда демократ поднимает руку, а из рукава на 2–3 см торчит что-то тонкое. Через секунду предмет проваливается в рукав.

Дебаты претендентов на высший государственный пост США прошли накануне. В их ходе Байден, в частности, назвал Дональда Трампа «щенком Путина» и предложил республиканцу «заткнуться». А действующий президент довольно грязно намекал на деменцию у демократа.

Ранее глава Белого дома не раз высмеивал своего оппонента. Летом он обругал Байдена за оговорку о 120 млн умерших от коронавируса в США, назвав политика удручающе глупым.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.