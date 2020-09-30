Филиал онкологического диспансера откроется в Набережных Челнах

Филиал Республиканского клинического онкологического диспансера в Набережных Челнах (Татарстан) почти готов к приему больных. Об этом заявил главный врач РКОД Ильгиз Хидиятов.

«Практически завершено строительство, идут отделка сейчас и монтаж тяжелого оборудования нашего челнинского филиала. Получилась замечательная больница. Я думаю, что в скором времени мы сможем презентовать ее как положено», — цитирует Хидиятова ИА «Татар-информ».

В больницу закупили четыре новых линейных ускорителя. Главврач отметил, что сейчас идет подготовка помещения под новое современное оборудование.

Ранее шесть больниц Татарстана получили 17 новых автомобилей скорой помощи. Ключи от машин главврачам медучреждений вручила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева. Больницам передали 12 единиц Ford Tranzit, три «ГАЗа» и два «УАЗа». Средства на их закупку выделили из федерального бюджета.