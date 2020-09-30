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Россияне жалуются на низкое качество новостроек

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Россияне жалуются на низкое качество строительства новостроек. В числе самых частых претензий — плохая звукоизоляция. Также граждане недовольны дешевыми утеплителями, кривыми стенами, широкими щелями, тонкими входными дверями, некачественными лифтами и отделкой. Об этом «Известиям» рассказали аналитики сервиса 2ГИС.

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В 2ГИС в настоящее время насчитывается 8 млн отзывов о российских компаниях и инфраструктуре городов, из них более 6 тыс. — о строящихся жилых комплексах или уже сданных новостройках в 62 городах страны. Специалисты сервиса с помощью алгоритма, который определяет ключевые факты в отзывах, проанализировали мнения новоселов в 2018–2020 годах и составили топ самых распространенных.

На плохую шумоизоляцию жалуются в 29% отзывов. Слышно все: от передвижения соседей до музыки с телефона в параллельной квартире с нижнего этажа ваших соседей, говорит жительница новостройки в Тюмени.

Также россияне жалуются на дешевый утеплитель, кривые стены, широкие щели, тонкие входные двери и некачественные лифты. Негативные отзывы вызывает и точечная застройка — 15,2% от общего числа комментариев.

В числе самых распространенных жалоб — плохой сервис на этапах продажи недвижимости. Об этом пишут в 21,4% комментариев. «Печальное впечатление от общения», «ужасный сервис» — лишь некоторые цитаты из негативных сообщений пользователей 2ГИС.

«Женщина, взявшая трубку в отделе продаж, совершенно не была заинтересована в нас. Возникает вопрос: а не строят ли они так же, как отдел продаж общается с потенциальными клиентами?» — написал житель Новосибирска.

Часто не устраивает россиян и планировка территории новостроек, в частности отсутствие продуманных парковок, которые приводят к транспортному коллапсу на подъезде к жилому комплексу. В 19,8% отзывов пользователи пишут о неудобных проездах и запаркованных дворах, где сложно проехать скорым и пожарным.

«Сделали муравейник из района, припарковаться можно только утром, когда большинство уезжает на работу. Приехали вечером — будете полчаса ездить и искать «дырку», куда приткнуться. Скорая тоже по этим узким дворам еле ездит, пожарная машина вообще не проедет», — говорится в отзыве жителя Красноярска.

Девелоперы при возможности стараются удешевить строительство, чтобы жилье было доступнее. При этом, как писали «Известия», цены на квартиры продолжают расти.

Минстрой разработал новое постановление об энергоэффективности зданий, принятие которого может привести к тому, что у застройщиков может появиться возможность использовать еще менее качественные и более дешевые материалы. Это в свою очередь, как писали «Известия», приведет к подорожанию тепла на 1530%.

Больше всего, по данным 2ГИС, новостройками недовольны в Красноярске: жители города оценили первичное жилье на 3,1 балла из 5. Наивысший бал от жителей заслужили новостройки Нижнего Новгорода — 4,7. Россияне хвалили детские площадки у новостроек, близость детских садов, высокие потолки и большие окна, а также транспортную доступность.

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