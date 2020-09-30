Власти Тюменской области не планируют переносить каникулы из-за COVID-19

В Тюменской области не планируют вносить изменения в график обучения школьников в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Алексей Райдер.

По его словам, меры должны приниматься «соразмерно фактической ситуации, которая наблюдается в том или ином регионе». Власти Тюменской области не прорабатывают решения об изменении учебного процесса в связи с пандемией COVID-19.

«Сейчас оснований переживать по этому поводу нет. Мы искренне надеемся, что осенние каникулы для наших школьников начнутся в последнюю неделю октября», — цитирует Райдера ИА «Ура.ру».

На текущий момент на карантин отправлено более 100 классов, однако эти случаи связаны с ОРВИ.

Школьников в Москве отправят на каникулы с 5 по 18 октября для снижения роста заболеваемости коронавирусом. На этот период также закроют учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, которые находятся в ведении правительства Москвы.