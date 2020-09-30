Строительство Жатайской судоверфи в Якутии планируют завершить через год

Ввод Жатайской судоверфи в Якутии запланирован на конец 2021 года. Об этом во время прямого эфира в соцсети сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев.

По его словам, строительство судоверфи шло с отставанием от графика в связи с ситуацией с коронавирусом. Подрядчикам оказали помощь по поиску дополнительной силы, рабочих и техники, пишет ИА SakhaNews.

Сивцев также отметил, что сейчас, пока стоит теплая погода, работа идет в усиленном режиме. Строители устанавливают железобетонные конструкции.

«Пока по плану, срок ввода Жатайской судоверфи — конец 2021 года, и мы эти планы нарушать не собираемся», — заявил министр.

В августе глава Якутии Айсен Николаев поручил и.о. премьера правительства республики Андрею Тарасенко взять под личный контроль строительство Жатайской судоверфи и устранить отставание от графика работ, возникшее из-за проволочек с оформлением земельных участков и неопределенности источников финансирования.

В апреле прошлого года сообщалось, что Жатайская судоверфь даст возможность развития речного флота. Айсен Николаев тогда отмечал, что первое судно, построенное на судоверфи, должно быть спущено на воду в 2022 году — в год столетия республики.