Эстония увеличит расходы на оборону до 2,29% ВВП

Правительство Эстонии намерено направить на оборонные расходы в 2021 году 2,29% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом в среду, 30 сентября, заявил премьер-министр страны Юри Ратас на конференции Балтии по обороне.

Глава кабмина объяснил решение выделить на оборонные расходы больше установленного в рамках НАТО критерия в 2% ВВП тем, что Эстония не может позволить себе «ослаблять безопасность», так как является пограничным государством Североатлантического альянса и ЕС, передает «Интерфакс».

Таким образом, расходы Эстонии на оборону вырастут до €645 млн. Почти €10 млн направят на прием союзников. За счет масштабных закупок техники и боеприпасов будет увеличен военный потенциал. Также власти страны закупят систему удаленной береговой обороны и новые средства индивидуальной защиты личного состава.

При этом сам проект бюджета Эстонии, который 30 сентября внесут в парламент, является дефицитным. Согласно документу, объем расходов государства составит €13 млрд, а доходов — около €11 млрд, сообщается на сайте aif.ru.

Накануне глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу заявил, что страна заинтересована в дружественных отношениях с Россией при условии соблюдения Москвой международного права.

Ранее, 1 сентября, посольство России в Вашингтоне раскритиковало военные учения с участием американских военных на территории Эстонии, которые пройдут с 1 по 10 сентября.

В диппредставительстве отметили недопустимость такого рода мероприятия с применением реактивных систем залпового огня в непосредственной близости от российских границ — 110 км — и в условиях обострения политической обстановки в регионе.