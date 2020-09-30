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Особый противопожарный режим продлили в Липецкой области

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В Липецкой области решено продлить действие особого противопожарного режима в связи с ростом числа возгораний в регионе. Быстрому распространению огня способствуют погодные условия.

В Воронежской области бушуют мощные природные пожары

В ближайшие сутки ветер усилится до 20 м/с. Ранее порывы ветра привели к распространению пожаров в Воронежской области, под угрозой оказались три населенных пункта в Усманском районе Липецкой области. Местные жители подготовились к эвакуации, однако сейчас селам ничто не угрожает. Об этом пишет LipetskMedia.

С начала года в регионе произошло более 5,5 тыс. пожаров. Это почти на 1 тыс. больше, чем в 2019 году. Почти 90% возгораний связывают с поджогом сухой травы и мусора в местах несанкционированных свалок.

На территориях государственного лесного фонда удалось не допустить ни одного пожара.

Во время действия особого противопожарного режима административное наказание за нарушение правил безопасности увеличивается. Штраф для физических лиц вырастает до 2–4 тыс. рублей, для юридических — до 400 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку по факту крупных лесных пожаров в Воронежской области, которым предшествовало возгорание сухой травы. Тушение пожаров осложнялось отсутствием пожарного водоснабжения в селах. Вечером 27 сентября огонь перебросился на жилой дом и несколько построек в Новоподклетном.

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