Дорогу вдоль побережья Амурского лимана укрепляют в Хабаровском крае

В Николаевском районе Хабаровского края начали поднимать автодорогу, которая идет вдоль побережья Амурского лимана. Это необходимо для того, чтобы избежать ее очередного размыва во время паводка.

«Для нас и соседей эта трасса — дорога жизни. Продукты и все жизненно важные грузы по ней завозятся в Озерпах, Оремиф. Зависит от нее и село Пуир, куда доставленные автомобилями товары через наше село переправляются на лодках», — цитирует главу администрации Озерпахского сельского поселения Наталью Волкову ИА «Хабаровский край сегодня».

По ее словам, другого пути в населенные пункты нет. Рабочие сейчас основательно укладывают грунт, расширяют дорогу и делают ее выше, чтобы волны не повредили ее.

В сентябре прошлого года дорогу от райцентра до села Азерпах размыло сильными волнами во время наводнения. Средства на восстановление трассы выделены из федерального бюджета. Дорожники отсыпают береговую часть на протяжении 11 км.