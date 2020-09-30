Новый детский сад на 120 мест открылся в Приморье

В поселке Новый в Приморском крае состоялось открытие нового детского сада № 19 «Солнышко». В церемонии приняли участие губернатор Олег Кожемяко, глава Рособрнадзора Анзор Музаев и министр образования Приморья Наталья Бондаренко.

По словам главы региона, в детсаду созданы помещения для занятий музыкой, спортивный зал и современная инфраструктура. В этом году в него пошли 90 дошколят, но рассчитан он на 120 мест, пишет РИА «Восток-Медиа».

«Всего в текущем году начинают работать шесть новых дошкольных учреждений, в них пойдут в общей сложности 750 ребят. В следующем — откроем еще четыре. Таким образом, поручение президента по ликвидации очереди в детские сады в Приморском крае будет выполнено», — заявил Кожемяко.

Руководитель Рособрнадзора в свою очередь отметил, что детсады и школы активно возводятся по всей России, а в действующих учреждениях улучшается питание. Все это, по мнение Музаева, повышает качество образования в стране.