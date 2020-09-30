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Дополнительную лабораторию для анализов на COVID-19 откроют в Карелии

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В Костомукше, в Карелии, оборудуют ПЦР-лабораторию для анализа мазков на наличие коронавируса. В местную больницу уже поступило необходимое оборудование. Инженеры смонтируют его до 9 октября.

Как рассказал ИА «Карелinform» главврач Евгений Шубин, в медицинском учреждении есть расходные материалы. Их должно хватить на полгода. Таким образом, в городе решится проблема с запаздывающими результатами анализов на COVID-19.

30 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала сократить срок выполнения тестов на коронавирус. По ее словам, четыре дня — это уже длительный срок. Она добавила, что на инфекцию в России протестировали около 42 млн человек.

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