В России начали разработку позволяющего спрогнозировать течение COVID-19 теста

Инновационная биотехнологическая компания «Система-БиоТех», которая входит в группу АФК «Система», приступила к разработке первого в России теста, позволяющего оценить и спрогнозировать течение заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в среду, 30 сентября, в пресс-службе группы.

Отмечается, что компания заключила соглашение о научном сотрудничестве с НИИ скорой помощи имени Склифосовского. «В рамках взаимодействия с институтом компания разрабатывает первый диагностический тест, позволяющий прогнозировать вероятность тяжелого течения заболевания и смертельного исхода при инфицировании COVID-19», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Новый тест поможет врачам своевременно подбирать для каждого конкретного пациента индивидуальную терапию и снизить угрозу серьезных последствий для организма при коронавирусе. Также современный генетический анализ даст возможность оценить вероятность тяжелого течения заболевания для людей из потенциальных групп риска, в том числе медицинских работников и учителей, чтобы предупредить возможные осложнения.

Ранее в этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости сократить срок выполнения тестов на коронавирус. Также она добавила, что около 42 млн человек протестированы на эту инфекцию в России.

По данным оперштаба на 30 сентября, в России за прошедшие сутки выявили 8481 новый случай COVID-19.

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