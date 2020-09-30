Аккаунт правительства Венгрии заблокировали в Twitter

Социальная сеть Twitter заблокировала доступ к официальному аккаунту правительства Венгрии. Об этом в среду, 30 сентября, написал официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

«Работа официального аккаунта правительства Венгрии была приостановлена без предупреждения или объяснения причин», — отметил он в своем микроблоге в Twitter.

Ковач связал это событие с тем, что Еврокомиссия сегодня должна представить свой первый отчет о верховенстве закона.

«Кажется, наконец-то появился прекрасный новый мир, в котором технологические гиганты заставляют замолчать тех, кто придерживается других мнений», — сказал представитель правительства Венгрии, добавив, что кабинет министров ждет от Twitter официального объяснения.

В начале августа Facebook заблокировал страницы 12 сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару. Политиков и бизнесменов обвинили в публикации фейков о судьях.

В ответ Верховный суд Бразилии оштрафовал Facebook. Сумма санкций — $368 тыс., компании пришлось подчиниться с учетом того, что каждый день неисполнения решения суда увеличивал штраф на $19 тыс.