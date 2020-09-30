В Кремле оценили роль ОЗХО в ситуации с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 сентября прокомментировал вовлечение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ситуацию с блогером Алексеем Навальным.

«Мы имеем давний опыт взаимодействия с ОЗХО в целом и с техническим секретариатом. Мы не можем констатировать, что это весьма эффективное взаимодействие и по предыдущим поводам не совсем приятное. И сейчас, к сожалению, не получаем должным образом взаимодействие с техническим секретариатом. Хотели бы, чтобы это взаимодействие было на более высоком уровне», — сказал Песков.

Журналисты в свою очередь поинтересовались, не хотят ли в Кремле на фоне ситуации с Навальным поднять старые дела с отравлениями.

«Сначала нужно разобраться с берлинским случаем, омско-берлинским случаем. Здесь пока ясности нет. Для того чтобы продвигаться дальше в расследовании, мы должны получить информацию от коллег из Берлина, или от коллег из Парижа, или от коллег из Стокгольма, или от коллег из технического секретариата», — отметил Песков.

Навальный почувствовал себя плохо, когда летел из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине.

В Германии сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе обследования больного интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

Правительство ФРГ, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Однако доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.

Москва считает подобные заявления Берлина очередной информационной кампанией против России, отмечая, что обвинения не подкреплены фактами.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил 24 сентября, что в ОЗХО, которой по утверждению Берлина, были переданы результаты анализов блогера, «морочили голову», утверждая, что никаких материалов по этому делу не получали. Позже выяснилось, что представители организации приезжали в клинику «Шарите», где находился блогер, и брали у него пробы.