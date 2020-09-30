Песков опроверг введение особого карантинного режима в АП

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 сентября в разговоре с журналистами сообщил, что в администрации президента (АП) не вводился особый карантинный режим.

«Нет, сообщения не соответствуют действительности. В администрации, как и везде, есть заболевшие, переболевшие, болеющие», — сказал Песков.

Он отметил, что особых мер карантина нет, но с марта регулярно сотрудники АП проходят тестирование на коронавирус.

Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил, что борьба с пандемией коронавируса еще не окончена и не стоит терять бдительности, пишет «Газета.ру».

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн 28 сентября подчеркнул, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация с коронавирусной инфекцией начнет меняться к лучшему.

На прошлой неделе Путин назвал пандемию коронавирусной инфекции принципиально новым вызовом для людей по всему миру, и экспертам, по его словам, еще предстоит оценить масштаб связанного с эпидемией социально-экономического шока.

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