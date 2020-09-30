Прямой эфир

Названы самые популярные цвета Lada Vesta

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Паблик «Лада Веста клуб» провел опрос среди владельцев автомобилей Lada Vesta и выяснил, какие цвета модели являются наиболее популярными. Об этом 30 сентября сообщает «Лада Онлайн».

Русский Кросс: как едет новая «Лада» с «автоматом»
Эксперты «Минтранса» протестировали Lada Xray Cross

Отмечается, что в опросе приняли участие почти 3 тыс. владельцев модели. Так, самым популярным цветом является белый. В него окрашено почти 30% машин респондентов. На втором месте — автомобили серого цвета (15,4%). Третье место занимают машины, окрашенные в коричневый цвет, — 12,5%.

Более 57% голосов пришлось на первую тройку лидеров.

Кроме того, самыми популярными цветами Lada Vesta являются черный (9,4%), серо-голубой (8.8%), красный (8,18)%, серебристый (7,33%), оранжевый (5%), ярко-синий (4%).

28 сентября сообщалось, что АвтоВАЗ начал продажи модели Lada Xray #Club с пакетом Multimedia, включающим популярные сервисы «Яндекс.Авто» и камеру заднего вида.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020