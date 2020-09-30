Названы самые популярные цвета Lada Vesta

Паблик «Лада Веста клуб» провел опрос среди владельцев автомобилей Lada Vesta и выяснил, какие цвета модели являются наиболее популярными. Об этом 30 сентября сообщает «Лада Онлайн».

Отмечается, что в опросе приняли участие почти 3 тыс. владельцев модели. Так, самым популярным цветом является белый. В него окрашено почти 30% машин респондентов. На втором месте — автомобили серого цвета (15,4%). Третье место занимают машины, окрашенные в коричневый цвет, — 12,5%.

Более 57% голосов пришлось на первую тройку лидеров.

Кроме того, самыми популярными цветами Lada Vesta являются черный (9,4%), серо-голубой (8.8%), красный (8,18)%, серебристый (7,33%), оранжевый (5%), ярко-синий (4%).

28 сентября сообщалось, что АвтоВАЗ начал продажи модели Lada Xray #Club с пакетом Multimedia, включающим популярные сервисы «Яндекс.Авто» и камеру заднего вида.