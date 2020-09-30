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В Госдуме сравнили дебаты кандидатов в президенты США с детской возней

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Обвинения, прозвучавшие во вторник на дебатах кандидатов на пост президента США Дональда Трампа и Джо Байдена похожи на «возню детей в песочнице». Такое мнение 30 сентября высказал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

В ходе первых дебатов оппонентов в Кливленде Байден назвал действующего американского лидера Дональда Трампа худшим президентом в истории страны.

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«Трамп и Байден выглядят на дебатах уже довольно уставшими и малоубедительными. Обвинения в духе — худший президент в истории США, больше похожи на возню детей в песочнице», — цитирует Железняка «РИА Новости».

Тем не менее, парламентарий посчитал, что явным преимуществом для Байдена стало его предложение некой программы по противодействию пандемии, что является «болезненным вопросом» для администрации нынешнего главы Белого дома.

При этом Железняк отметил, что декларировать планы борьбы с распространением инфекции легче, чем непосредственно противостоять эпидемии. Также парламентарий спрогнозировал дальнейшие обвинения России во вмешательстве в американские выборы.

«Предвыборная гонка в США выходит на финишную прямую и у кандидатов на пост президента, похоже, заканчиваются аргументы для взаимных обвинений. А когда это происходит, в ход идет излюбленная тема — рашагейт. Очевидно, что до конца президентской кампании американским избирателям предстоит еще не раз услышать о так называемой «руке Москвы» в избирательных процессах США», — сказал депутат.

По словам политика, маятник предвыборной гонки в США «все больше раскачивается», и даже за месяц до выборов трудно предполагать, кто одержит победу.

Первые дебаты кандидатов на пост президента США продолжались 96 минут. Они начались перепалок, взаимных перебиваний и обвинений. Трамп несколько раз мешал Байдену договорить фразы, из-за чего последний попросил его «заткнуться».

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Согласно последним опросам Университета Монмута, за Байдена собираются проголосовать 50% опрошенных американцев, за Трампа — 44%.

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