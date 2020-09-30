Песков отказался комментировать избирательную кампанию в США

В Кремле не станут комментировать избирательную президентскую кампанию в США. Об этом в среду, 30 сентября, заявил, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия не вмешивается, не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела США», — сказал он журналистам.

Говоря о том, что в ходе дебатов кандидат на пост президента США Джо Байден назвал главу Белого дома Дональда Трампа «щенком» Путина», Песков назвал эти слова «новым проявлением политической электоральной культуры».

Дебаты кандидатов на высший государственный пост США прошли накануне. Кандидат на пост главы государства от демократов Джо Байден заявил, что вступал в противоборство с президентом России Владимиром Путиным, в то время как Трамп «даже не может сказать ему что-либо о вознаграждении за головы американских солдат».

Выборы президента США состоятся 3 ноября. По опросам Университета Монмута, за демократа собираются проголосовать 50% опрошенных американцев, за республиканца — 44%.