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Карту истории освоения космоса разработали в Рязанской области

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В Центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина в Рязани состоялась презентация проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики». На ее основе составлены туристические маршруты.

Работа над проектом длилась несколько месяцев, были организованы экспедиции. Об этом сообщает РИА «7 новостей». Руководители и сотрудники региональных, муниципальных органов власти, образовательных организаций поучаствовали в круглом столе, который прошел в Фёдоровском зале библиотеки, а со студентами Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина провели мастер-классы.

Напомним, власти Рязанской области выделят компаниям и индивидуальным предпринимателям субсидии на проекты по созданию объектов туристического показа. На эти цели в 2020 году выделят 3 млн рублей. Проект постановления одобрило региональное правительство.

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