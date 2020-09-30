Кремль отказался комментировать приговор историку Дмитриеву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ужесточение наказания историку, главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву. Он отметил, что в Кремле судебные решения традиционно не комментируют, но с делом ознакомятся.

«Эта тема не находится под нашим контролем, честно сказать, я не думаю, что президент в курсе. <…> Кроме того, как пообещать более внимательно ознакомиться с этой темой, я ничего сказать не могу», — ответил Песков журналистам 30 сентября.

Приговор Дмитриеву был пересмотрен 29 сентября. В результате Верховный суд Карелии изменил наказание с 3,5 года колонии общего режима на 13 лет строгого.

Изначальный приговор был вынесен Петрозаводским городским судом 22 июля. При этом обвинение запрашивало для Дмитриева 15 лет колонии.

62-летний историк обвиняется по статьям о развратных действиях, изготовлении порнографических фотографий с участием малолетней приемной дочери, а также в незаконном хранении основной части одноствольного охотничьего ружья, конструкция которого была изменена самодельным образом.

В 2016 году Дмитриева судили по статье об изготовлении детской порнографии. Его обвинили в фотографировании своей приемной дочери для изготовления порнографических материалов. Обвиняемый утверждал, что делал фотографии для того, чтобы контролировать состояние здоровья ребенка.

В апреле 2018 года суд Петрозаводска оправдал историка, назначив ему при этом условное наказание по статье о незаконном хранении оружия. Позднее Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и направил уголовное дело на пересмотр. Дело начали рассматривать повторно 9 октября.