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МО Армении заявило об уничтожении огнеметной системы ВС Азербайджана

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Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахксой Республики (НКР) уничтожила тяжелую огнеметную систему ТОС-1А ВС Азербайджана. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян 30 сентября.

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«Подразделения армии обороны Арцаха (непризнанная НКР — Республика Арцах. — Ред.) в отдельных направлениях осуществляют карательные действия. Уничтожены живая сила противника в большом количестве, вооружение и военная техника, в том числе тяжелая система ТОС-1А», — написала Степанян на своей странице в Facebook.

Утром в среду в Минобороны Азербайджана заявили об уничтожении ЗРК С-300 ВС Армении. В Баку утверждают, что военные силы противника потеряли убитыми и ранеными до 2,3 тыс. человек, а также до 130 танков и другой тяжелой техники, более 200 артиллерийских и прочих установок, до 25 средств ПВО.

По данным минобороны Армении, с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе уничтожены 137 единиц бронетехники, сбиты 72 беспилотника, семь вертолетов и один самолет ВС Азербайджана.

Отношения между Ереваном и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион, расположенный в восточной части Армянского нагорья, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Баку считает данную территорию своей. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

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