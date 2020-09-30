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Наташа Королёва высказалась о кризисе среднего возраста и изменах

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В каждой супружеской паре самый тяжелый период наступает в период, когда партнерам от 40 до 50 лет. Об этом на YouTube-канале психолога Аллы Занимонец рассказала российская певица Наташа Королёва.

По ее словам, именно в этом возрасте супруги совершают не самые благовидные поступки. Мужья, уставшие от домашней рутины, заводят интрижки на стороне, пояснила артистка.

Например, женщина испытывает кризис среднего возраста, а «муж-то на подъеме, у него, наоборот, тестостерон зашкаливает, ему хочется огня», отметила она. Однако бывает и наоборот, когда жена увядает, поскольку живет с мужчиной, не встающим с дивана, «у него пиво, футбол, и ему уже ничего не хочется».

«На левачок сходил и как бы поправил ситуацию», — привела она пример того, как мужчины борются с кризисом среднего возраста. Женщины идут на измены реже, поскольку, по мнению Королёвой, более трепетно относятся к понятию «семья» и домашнему очагу.

Также певица не стала скрывать свой возраст, отметив, что ей 47 лет.

15 сентября стриптизер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, признался, что изменил своей супруге певице Наташе Королёвой. По его словам, за содеянное он ответит «перед Богом и своей женой», назвав Королёву любовью всей жизни.

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