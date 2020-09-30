Космонавты пожаловались на плохой сон в «протекающем» модуле на МКС

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер уведомили подмосковный центр управления полетами, что в российском модуле «Звезда», где была обнаружена утечка воздуха, им плохо спалось. Об этом сообщает «РИА Новости» 30 сентября.

Накануне в модуле проводился поиск места утечки, для этого требовалось отключение ряда систем. Наутро космонавты сообщили, что испытывали дискомфорт во время отдыха в каютах модуля, где они обычно спят.

В подмосковном центре экипаж Международной космической станции (МКС) попросили проверить герметичность одного из отсеков «Звезды» — космонавтам нужно будет закрыть переходные люки для проверки герметичности промежуточной камеры модуля, которая находится между рабочим отсеком «Звезды» и грузовым кораблем «Прогресс МС-14». NASA намерено взаимодействовать с «Роскосмосом» для ликвидации утечки.

Накануне выяснилось, что источник утечки воздуха на МКС находится в служебном модуле «Звезда», где располагается научная аппаратура. Негерметичность была локализована. Зафиксировано падение давления атмосферы станции на уровне 1 мм за 8 часов.

В «Роскосмосе» заверили, что угрозы для экипажа нет, однако величина утечки превышает допустимую, а значит, может потребоваться дополнительная доставка кислорода на станцию.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. Тогда она составляла 270 г в сутки, в августе 2020-го — 540 г, а в сентябре этого года выросла до 1,4 кг.

30 августа 2018 года на Международной космической станции (МКС) также произошла утечка воздуха. В пилотируемом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину длиной примерно 3 см. Эксперты уверены, что отверстие сделано сверлом. Рассматривались версии повреждения корабля как на Земле, так и в космосе.