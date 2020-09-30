Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Макрон заявил о невозможности урегулировать конфликт в Карабахе без России
Наука
В Минпромторге рассказали о планах чипирования слепых для обретения зрения
Экономика
Путин поручил запретить вывоз необработанных лесоматериалов
Мир
Меркель заявила о непризнании Лукашенко президентом Белоруссии
Общество
Попова заявила об отсутствии оснований для введения ограничений по COVID-19
Сюжет:

Пожилым москвичам возобновили доставку дров на дачи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями, которым рекомендовали соблюдать самоизоляцию из-за коронавируса, начали вновь доставлять дрова на дачи. Об этом заявил в среду, 30 сентября, заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Помогать будем мы: как поддержать пожилых людей в изоляции
И сделать так, чтобы вынужденное пребывание дома не ударило по их здоровью

«В рамках исполнения поручения мэра организована работа по обеспечению дровами пожилых граждан и горожан с хроническими заболеваниями, которые находятся на дачах для соблюдения режима самоизоляции», — приводит слова чиновника портал mos.ru.

По его словам, прием заявок на доставку возобновили 27 сентября, городские службы уже приступили к их выполнению.

Для оперативной доставки задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы. Дрова доставляют по льготным ценам. Для оформления заявки надо позвонить по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09.

Бирюков напомнил, что аналогичная работа была организована с марта по июль этого года. За тот период городские службы выполнили более 32 тыс. заявок.

В начале апреля вице-мэр сообщал, что столичные службы выполнили более 2 тыс. заявок от пожилых москвичей по доставке дров и угля на садовые участки.

С 28 сентября по 28 октября включительно в столичном регионе в связи с ростом заболеваемости COVID-19 начали действовать новые меры для пожилых людей и горожан с хроническими заболеваниями. Им рекомендовано соблюдение домашнего режима.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020