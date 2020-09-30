Пожилым москвичам возобновили доставку дров на дачи

Пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями, которым рекомендовали соблюдать самоизоляцию из-за коронавируса, начали вновь доставлять дрова на дачи. Об этом заявил в среду, 30 сентября, заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«В рамках исполнения поручения мэра организована работа по обеспечению дровами пожилых граждан и горожан с хроническими заболеваниями, которые находятся на дачах для соблюдения режима самоизоляции», — приводит слова чиновника портал mos.ru.

По его словам, прием заявок на доставку возобновили 27 сентября, городские службы уже приступили к их выполнению.

Для оперативной доставки задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы. Дрова доставляют по льготным ценам. Для оформления заявки надо позвонить по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09.

Бирюков напомнил, что аналогичная работа была организована с марта по июль этого года. За тот период городские службы выполнили более 32 тыс. заявок.

В начале апреля вице-мэр сообщал, что столичные службы выполнили более 2 тыс. заявок от пожилых москвичей по доставке дров и угля на садовые участки.

С 28 сентября по 28 октября включительно в столичном регионе в связи с ростом заболеваемости COVID-19 начали действовать новые меры для пожилых людей и горожан с хроническими заболеваниями. Им рекомендовано соблюдение домашнего режима.

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