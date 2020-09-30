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Ремонт федеральной трассы завершили в Орловской области

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Участок федеральной трассы Р-119 Орел — Ливны — Елец — Липецк — Тамбов отремонтировали на территории Орловской области. Специалисты привели в порядок дорожное покрытие, тротуары и остановки.

Ремонт участка протяженностью 13 км проводился в Свердловском районе. Рабочие выполнили фрезерование старого покрытия, обустроили новую дорожную одежду с армирующей прослойкой, а также укрепили обочины. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Для повышения уровня безопасности на участке нанесли горизонтальную разметку и установили новые дорожные знаки. Также появилось около 200 дополнительных сигнальных столбиков. Рабочие провели ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, а также привели в порядок шесть автобусных остановок.

Ремонт занял пять месяцев.

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