В МО Армении зафиксировали переговоры на турецком языке в Карабахе

Армянские военные заявили, что азербайджанская сторона ведет в Карабахе ракетный обстрел, используя ракеты «воздух — земля» дальнего действия, зафиксированы переговоры противника на турецком языке. Об этом написал на своей странице в Facebook представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян в среду, 30 сентября.

«Разговор на турецком языке зафиксирован», — отметил Ованнисян.

По его словам, азербайджанская сторона наносит авиаудары на севере линии соприкосновения с непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой (НКР), используя турецкие беспилотники.

«Используются ракеты «воздух — земля» дальнего действия», — отметил он.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «высокопоставленные турецкие военные находятся в Азербайджане» и руководят военными действиями. Он добавил, что участие турецких самолетов в конфликте в Нагорном Карабахе — «это состоявшийся факт».

По словам Пашиняна, турецкие войска находятся в Азербайджане с августа, «они начали совместные учения».

Также политик заявил об угрозе для существования армянского народа и призвал мировое сообщество осудить действия Азербайджана и Турции в Карабахе.

Ранее во вторник в армянском минобороны заявили, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении, пилот штурмовика погиб. Анкара и Баку опровергли эти заявления Еревана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что турецкие ВВС не участвуют в боевых действиях, а заявления об участии в боях сирийских боевиков являются фейками, созданными армянской пропагандой.

Обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.

По данным представителя минобороны Армении Арцруна Ованнисяна на 29 сентября, в Карабахе с начала эскалации конфликта уничтожены 137 единиц бронетехники, сбиты 72 беспилотника, семь вертолетов и один самолет ВС Азербайджана.

Отношения Еревана и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Баку считает эту территорию своей.