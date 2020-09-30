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Вручение Букеровской премии перенесли из-за выхода книги Обамы

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Объявление победителей Букеровской премии перенесено с 17 на 19 ноября в связи с публикацией в ранее назначенную дату книги 44-го президента США Барака Обамы «Земля обетованная» (A Promised Land). Об этом 29 сентября сообщила газета The New York Times.

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«Мы сочли не совсем удачным тот факт, что два захватывающих литературных события года — объявление победителя Букеровской премии 2020 года и публикация мемуаров Барака Обамы — должны были произойти в один день, так что мы дали читателям пару дней передышки», — цитирует издание литературного директора премии Гэби Вуда.

По словам исполнительного директора Национального книжного фонда США Лизы Лукас, большинство соискателей Букеровской премии на данный момент составляют американские авторы, поэтому организаторам награды пришлось внести такие изменения.

В финале премии на приз претендуют авторы из США Дайан Кук («Новая глухомань»), Эвнил Доши («Жженый сахар»), Брэндон Тейлор («Реальная действительность»), Цици Дангарембга из Зимбабве («Тело для оплакивания») и два автора с двойным гражданством: Дуглас Стюарт (Великобритания и США) с романом «Шагги Бейн» и Мааза Менгисте (Эфиопия и США) с произведением «Король теней».

Две недели назад Обама анонсировал выход своих мемуаров на 17 ноября, то есть через две недели после проведения выборов нового лидера страны, которые пройдут 3 ноября. 768-страничное издание станет первым из двух томов автобиографии экс-главы Белого дома. Мемуары появятся в продаже одновременно на 25 языках по всему миру. Стоимость книги в твердом переплете в США составит $45, в аудиформате — $45, в цифровом — $17,99.

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