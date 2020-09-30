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В Минпромторге рассказали о планах чипирования слепых для обретения зрения

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В России планируется разработать чип, позволяющий слепым обрести зрение. Об этом в среду, 30 сентября, сообщил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.

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«Есть интересное предложение — разработка чипа, который помог бы начать ориентироваться незрячим. Чип, который вживляется в голову и делает возможным слепым людям, в том числе и не просто с приобретенной слепотой, а слепым от рождения, начать видеть», — приводит «РИА Новости» слова Шпака.

Он отметил, что данная технология не должна вызывать удивления, так как уже существуют микросхемы, заменяющие слуховые аппараты.

«Наша киборгизация потихоньку идет, вопрос в тех целях, которые ставит перед собой человек, кто эти процессы двигает. А то, что мы с вами еще много увидим и много чему удивимся, это да», — добавил Шпак.

Австралийские ученые 17 сентября сообщили о планах провести первую в мире операцию по имплантации человеку бионического глаза. Благодаря этой технологии слепые люди смогут полностью восстановить зрение.

В конце августа ВЦИОМ рассказал, что большинство россиян (84%) в общих чертах знают о чипировании людей, однако подробности об этой технологии известны только 15% респондентов.

В то же время, 77% опрошенных, которые слышали о практике чипирования людей, относятся к этому негативно, пишет «Газета.ру».

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