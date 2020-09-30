В России выявили 8481 новый случай COVID-19 за сутки

В России за минувшие сутки выявили 8481 новый случай COVID-19. Об этом в среду, 30 сентября, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавиусной инфекцией.

Всего за последние 24 часа зафиксировано 177 летальных исходов, 5858 человек выздоровели.

С начала пандемии в России выявили 1 176 286 случая COVID-19 в 85 субъектах. 20 722 пациентов скончались, 958 257 вылечились.

Ранее 30 сентября в Роспотребнадзоре сообщили, что в стране проведено более 46 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением находятся 219 714 человек.

27 сентября аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что, несмотря на некоторый рост случаев COVID-19, в России не стоит ожидать такого же взлета, который был весной.

26 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 в России связан прежде всего с несоблюдением мер профилактики.