Два многоквартирных дома в Сыктывкаре признали аварийными

В Сыктывкаре два многоэтажных дома признали аварийными. Они подлежат сносу. Речь идет о доме № 9 в поселке Трехозерка и доме № 46 по Сысольскому шоссе.

В постановлении городской администрации говорится, что власти должны принять меры по расселению жильцов в срок до 2027 года. Жильцам этих домов предложат помещения маневренного фонда, которые предназначены для временного проживания, пишет ИА «Комиинформ».

В середине августа в Воркуте ключи от новых квартир получили первые шесть семей из микрорайона Советского. На это из республиканского бюджеты было выделено 35 млн рублей.