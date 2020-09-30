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Два многоквартирных дома в Сыктывкаре признали аварийными

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В Сыктывкаре два многоэтажных дома признали аварийными. Они подлежат сносу. Речь идет о доме № 9 в поселке Трехозерка и доме № 46 по Сысольскому шоссе.

В постановлении городской администрации говорится, что власти должны принять меры по расселению жильцов в срок до 2027 года. Жильцам этих домов предложат помещения маневренного фонда, которые предназначены для временного проживания, пишет ИА «Комиинформ».

В середине августа в Воркуте ключи от новых квартир получили первые шесть семей из микрорайона Советского. На это из республиканского бюджеты было выделено 35 млн рублей.

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